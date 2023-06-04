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4 июня, 16:30

Россиянин погиб во время камнепада в национальном парке Абхазии

<p>В Абхазии во время камнепада погиб россиянин. Обложка © <a href="https://mchs.apsny.land/novosti/item/2694-chrezvychajnoe-proisshestvie-v-yupsharskom-kanone-ritsinskogo-reliktovogo-natsionalnogo-parka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Абхазии</a></p>

В Абхазии во время камнепада погиб россиянин. Обложка © МЧС Абхазии

В Абхазии погиб 27-летний турист из России, когда на его автомобиль с огромной высоты упали камни с отвесной скалы в каньоне Рицинского национального парка. Об этом сообщает МЧС республики.

В Абхазии во время камнепада погиб россиянин. Фото © МЧС Абхазии

В Абхазии во время камнепада погиб россиянин. Фото © МЧС Абхазии

В Абхазии во время камнепада погиб россиянин. Фото © МЧС Абхазии

В Абхазии во время камнепада погиб россиянин. Фото © МЧС Абхазии

"Чрезвычайное происшествие в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка. С отвесных скал на проезжавший автомобиль УАЗ упали камни. В результате камнепада уроженец города Заречного Пензенской области Вишняков Владислав Сергеевич 1996 года рождения погиб", уточнили в ведомстве.

Кроме того, пострадала 28-летняя жительница Пензы, её госпитализировали с переломом ноги. Местные спасатели продолжают оставаться на месте камнепада, разбирая завалы.

Турист погиб на граничащей с Монголией горе в Бурятии

Турист погиб на граничащей с Монголией горе в Бурятии

Ранее сообщалось, что россиянин утонул на тайском острове Пхукет. Как рассказала полицейским жена погибшего, рано утром они пришли на пляж и мужчина, несмотря на плохую погоду, решил искупаться.

Татьяна Миссуми
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