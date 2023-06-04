Россиянин погиб во время камнепада в национальном парке Абхазии
В Абхазии во время камнепада погиб россиянин. Обложка © МЧС Абхазии
В Абхазии погиб 27-летний турист из России, когда на его автомобиль с огромной высоты упали камни с отвесной скалы в каньоне Рицинского национального парка. Об этом сообщает МЧС республики.
"Чрезвычайное происшествие в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка. С отвесных скал на проезжавший автомобиль УАЗ упали камни. В результате камнепада уроженец города Заречного Пензенской области Вишняков Владислав Сергеевич 1996 года рождения погиб", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, пострадала 28-летняя жительница Пензы, её госпитализировали с переломом ноги. Местные спасатели продолжают оставаться на месте камнепада, разбирая завалы.
Ранее сообщалось, что россиянин утонул на тайском острове Пхукет. Как рассказала полицейским жена погибшего, рано утром они пришли на пляж и мужчина, несмотря на плохую погоду, решил искупаться.