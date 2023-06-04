Россиянин погиб во время камнепада в национальном парке Абхазии

В Абхазии погиб 27-летний турист из России, когда на его автомобиль с огромной высоты упали камни с отвесной скалы в каньоне Рицинского национального парка. Об этом сообщает МЧС республики.

В Абхазии во время камнепада погиб россиянин. Фото © МЧС Абхазии

В Абхазии во время камнепада погиб россиянин. Фото © МЧС Абхазии

"Чрезвычайное происшествие в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка. С отвесных скал на проезжавший автомобиль УАЗ упали камни. В результате камнепада уроженец города Заречного Пензенской области Вишняков Владислав Сергеевич 1996 года рождения погиб", — уточнили в ведомстве.

Кроме того, пострадала 28-летняя жительница Пензы, её госпитализировали с переломом ноги. Местные спасатели продолжают оставаться на месте камнепада, разбирая завалы.