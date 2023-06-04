Двое взрослых и ребёнок погибли из-за вылетевшей на встречку фуры на Кубани

Грузовик выехал на встречку и протаранил легковушку на трассе в Краснодарском крае, трое человек погибли, один пострадал. Региональное МВД публикует кадры с места аварии.

Грузовик въехал в легковушку на Кубани, погибло три человека. Видео © T.me / 23 МВД

"Сегодня около 15:30 водитель MAN, двигаясь по автодороге "Обход ст. Выселки", вышел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Octavia", — уточнили в ведомстве.

Легковую машину от удара выбросило с дороги, её кузов полностью искорёжен, стёкла выбиты. Грузовик при столкновении развернуло, и он съехал в кювет. Погибли три человека, находившиеся в Skoda, среди них 11-летний ребёнок, ещё один человек доставлен с травмами в больницу.