Двое взрослых и ребёнок погибли из-за вылетевшей на встречку фуры на Кубани
Трое человек погибли при столкновении легковушки и грузовика на Кубани
Грузовик выехал на встречку и протаранил легковушку на трассе в Краснодарском крае, трое человек погибли, один пострадал. Региональное МВД публикует кадры с места аварии.
Грузовик въехал в легковушку на Кубани, погибло три человека. Видео © T.me / 23 МВД
"Сегодня около 15:30 водитель MAN, двигаясь по автодороге "Обход ст. Выселки", вышел на обгон и допустил лобовое столкновение с Skoda Octavia", — уточнили в ведомстве.
Легковую машину от удара выбросило с дороги, её кузов полностью искорёжен, стёкла выбиты. Грузовик при столкновении развернуло, и он съехал в кювет. Погибли три человека, находившиеся в Skoda, среди них 11-летний ребёнок, ещё один человек доставлен с травмами в больницу.
Ранее Лайф писал, что в Липецке машина скорой помощи столкнулась с легковушкой, в результате чего погибла фельдшер, пострадали четыре человека, в том числе две девочки.