В Крыму взломали трансляцию нескольких кабельных операторов

Несколько кабельных операторов в Крыму в воскресенье приступили к отключению сигнала из-за взлома прямого эфира. Советник главы Крыма Олег Крючков своевременно информировал об этом население.

Из сообщений в СМИ следует, что на нескольких каналах транслировался ролик ВСУ. Меры по отключению вражеского сигнала были приняты.

"Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идёт отключение сигнала. Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме", — написал Крючков в своём телеграм-канале.