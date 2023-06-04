В Крыму взломали трансляцию нескольких кабельных операторов
Советник главы Крыма Крючков заявил о взломе трансляции кабельных операторов
Украинские хакеры взломали эфир на крымском ТВ и показали пропагандистский ролик. Обложка © t.me / "Два майора"
Несколько кабельных операторов в Крыму в воскресенье приступили к отключению сигнала из-за взлома прямого эфира. Советник главы Крыма Олег Крючков своевременно информировал об этом население.
Из сообщений в СМИ следует, что на нескольких каналах транслировался ролик ВСУ. Меры по отключению вражеского сигнала были приняты.
"Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идёт отключение сигнала. Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме", — написал Крючков в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал, что жителей Приднестровья по радио напугали ложью об угрозе с воздуха. В региональном МВД эти оповещения опровергли.