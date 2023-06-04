Регион

Уведомления отключены

4 июня, 18:06

В Крыму взломали трансляцию нескольких кабельных операторов

Советник главы Крыма Крючков заявил о взломе трансляции кабельных операторов

<p>Украинские хакеры взломали эфир на крымском ТВ и показали пропагандистский ролик. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/dva_majors" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Два майора"</a></p>

Украинские хакеры взломали эфир на крымском ТВ и показали пропагандистский ролик. Обложка © t.me / "Два майора"

Несколько кабельных операторов в Крыму в воскресенье приступили к отключению сигнала из-за взлома прямого эфира. Советник главы Крыма Олег Крючков своевременно информировал об этом население.

Из сообщений в СМИ следует, что на нескольких каналах транслировался ролик ВСУ. Меры по отключению вражеского сигнала были приняты.

"Взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов. Идёт отключение сигнала. Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме", — написал Крючков в своём телеграм-канале.

Американский телеканал выдал видео из США за обрушение дома в Москве

Американский телеканал выдал видео из США за обрушение дома в Москве

Ранее Лайф рассказывал, что жителей Приднестровья по радио напугали ложью об угрозе с воздуха. В региональном МВД эти оповещения опровергли.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров