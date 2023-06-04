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4 июня, 18:27

Филипп Клеман покинул пост главного тренера "Монако"

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Обложка © asmonaco.com

Главный тренер "Монако", в котором состоит 27-летний российский полузащитник Александр Головин, покинул футбольный клуб. Об увольнении Филиппа Клемана стало известно из официального заявления клуба 4 июня.

"Это трудное решение, поскольку Филипп работал в полную силу и всегда действовал профессионально. От имени клуба я хотел бы поблагодарить его за приложенные усилия", — сказал спортивный директор "Монако" Пол Митчелл.

Клеман возглавлял клуб с начала 2022 года и помог "Монако" занять третье место на чемпионате Франции в сезоне 2021/2022.

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Ирина Фальке
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