Филипп Клеман покинул пост главного тренера "Монако"

Главный тренер "Монако", в котором состоит 27-летний российский полузащитник Александр Головин, покинул футбольный клуб. Об увольнении Филиппа Клемана стало известно из официального заявления клуба 4 июня.

"Это трудное решение, поскольку Филипп работал в полную силу и всегда действовал профессионально. От имени клуба я хотел бы поблагодарить его за приложенные усилия", — сказал спортивный директор "Монако" Пол Митчелл.

Клеман возглавлял клуб с начала 2022 года и помог "Монако" занять третье место на чемпионате Франции в сезоне 2021/2022.