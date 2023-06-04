"Локомотив" в скором времени может расстаться с девятью игроками, пишут СМИ

"Локомотив" может продать девять своих футболистов летом, если по ним поступят хорошие предложения. Об этом сообщил "Чемпионат" со слов своего источника.

В сообщении уточняется, что клуб готов продать Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильсона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконьяца, Джирано Керка, Тина Едвая и Педриньо.

Также источник издания сообщил, что клуб могут покинуть Константин Марадишвили и Даниил Куликов.

Однако позже глава пресс-службы "Локомотива" Артём Загумённов прокомментировал эту информацию, заявив, что она абсолютно не соответствует действительности и клуб не планирует расставаться со своими лучшими игроками.