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4 июня, 18:39

"Локомотив" в скором времени может расстаться с девятью игроками, пишут СМИ

"Чемпионат": "Локомотив" может продать девять футболистов этим летом

"Локомотив" может продать девять своих футболистов летом, если по ним поступят хорошие предложения. Об этом сообщил "Чемпионат" со слов своего источника.

В сообщении уточняется, что клуб готов продать Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильсона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконьяца, Джирано Керка, Тина Едвая и Педриньо.

Также источник издания сообщил, что клуб могут покинуть Константин Марадишвили и Даниил Куликов.

Однако позже глава пресс-службы "Локомотива" Артём Загумённов прокомментировал эту информацию, заявив, что она абсолютно не соответствует действительности и клуб не планирует расставаться со своими лучшими игроками.

Капитан "Локомотива" рассказал о мечте поиграть в Европе

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Клуб недавно поделился информацией о том, с кем из игроков команда попрощается. Как сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных, состав покинет нападающий Франсуа Камано.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Юрий Лысенко
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