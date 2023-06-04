Хлопок в небе над Краснодаром объяснили пролетавшим на сверхзвуке самолётом

Хлопок, который слышали жители некоторых районов Краснодара, предположительно, связан с преодолением звукового барьера самолётом. Об этом информирует администрация города в своём телеграм-канале.

"По информации городской ЕДДС, сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало. Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, — предположительно, звук самолёта, который преодолел звуковой барьер", — сказано в сообщении ведомства.