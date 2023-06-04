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4 июня, 18:30

Хлопок в небе над Краснодаром объяснили пролетавшим на сверхзвуке самолётом

Мэрия Краснодара: Хлопок над городом произошёл из-за сверхзвукового самолёта

Хлопок, который слышали жители некоторых районов Краснодара, предположительно, связан с преодолением звукового барьера самолётом. Об этом информирует администрация города в своём телеграм-канале.

"По информации городской ЕДДС, сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало. Хлопок, который слышали жители нескольких районов города, — предположительно, звук самолёта, который преодолел звуковой барьер", — сказано в сообщении ведомства.

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А ранее Лайф писал, что на Афипском НПЗ на Кубани произошёл пожар после прилёта БПЛА. Пострадавших нет.

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Shutterstock

Лариса Сафронова
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