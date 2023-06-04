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4 июня, 18:52

Глава совета правящей партии Сербии назвал министра экономики страны "натовской гнидой"

"Новости": Дарко Глишич приказал министру экономики Сербии Басте закрыть рот

Дарко Глишич, глава исполнительного совета правящей партии Сербии — Сербской прогрессивной партии, потребовал, чтобы министр экономики Раде Баста "закрыл свой рот", после того как тот обратился к президенту Александру Вучичу с просьбой арестовать мужчину, который во время протестов в Сербии напал на гражданина США. Об этом рассказало сербское издание "Новости".

"Натовская гнида, закрой лишний раз свой грязный красный рот. Их арестовали, а так как ты тоже непорядочный, то также должен быть арестован", заявил Глишич.

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Ранее Раде Баста заявлял, что Сербии нужно ввести санкции против РФ. Он аргументировал это тем, что на страну и её президента за отказ вводить санкции очень сильно давит Запад.

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srbija.gov.rs

Юрий Лысенко
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