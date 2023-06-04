Глава совета правящей партии Сербии назвал министра экономики страны "натовской гнидой"
"Новости": Дарко Глишич приказал министру экономики Сербии Басте закрыть рот
Дарко Глишич, глава исполнительного совета правящей партии Сербии — Сербской прогрессивной партии, потребовал, чтобы министр экономики Раде Баста "закрыл свой рот", после того как тот обратился к президенту Александру Вучичу с просьбой арестовать мужчину, который во время протестов в Сербии напал на гражданина США. Об этом рассказало сербское издание "Новости".
"Натовская гнида, закрой лишний раз свой грязный красный рот. Их арестовали, а так как ты тоже непорядочный, то также должен быть арестован", — заявил Глишич.
Ранее Раде Баста заявлял, что Сербии нужно ввести санкции против РФ. Он аргументировал это тем, что на страну и её президента за отказ вводить санкции очень сильно давит Запад.