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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 03:54
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Дзюба рассказал, как его эксплуатирует Слуцкий

Дзюба пожаловался, что Слуцкий заставляет его ругаться и обзываться

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба пошутил по поводу своих отношений с бывшим главным тренером сборной страны и экс-тренером казанского "Рубина" Леонидом Слуцким. В беседе со Sport24 он назвал себя светлым пятном в жизни наставника.

"Он заставляет меня ругаться и обзываться. Я вообще не хочу этого делать, но включается мотор, и он использует мою рабочую силу, мой юмор, мою остроту и злой язык", — сказал Дзюба, который является соведущим Слуцкого по шоу "Ну так нельзя, ***" на YouTube.

По словам футболиста, делает это Слуцкий для себя и своей выгоды, поскольку является "хитрым еврейчиком".

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Напомним, Артём Дзюба был признан самым медийным игроком РПЛ в минувшем сезоне. Церемония вручения премии состоялась в воскресенье, 4 июня.

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t.me / dzyubaartem22

Лариса Сафронова
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