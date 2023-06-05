Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба пошутил по поводу своих отношений с бывшим главным тренером сборной страны и экс-тренером казанского "Рубина" Леонидом Слуцким. В беседе со Sport24 он назвал себя светлым пятном в жизни наставника.

"Он заставляет меня ругаться и обзываться. Я вообще не хочу этого делать, но включается мотор, и он использует мою рабочую силу, мой юмор, мою остроту и злой язык", — сказал Дзюба, который является соведущим Слуцкого по шоу "Ну так нельзя, ***" на YouTube.

По словам футболиста, делает это Слуцкий для себя и своей выгоды, поскольку является "хитрым еврейчиком".