Дзюба рассказал, как его эксплуатирует Слуцкий
Дзюба пожаловался, что Слуцкий заставляет его ругаться и обзываться
Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба пошутил по поводу своих отношений с бывшим главным тренером сборной страны и экс-тренером казанского "Рубина" Леонидом Слуцким. В беседе со Sport24 он назвал себя светлым пятном в жизни наставника.
"Он заставляет меня ругаться и обзываться. Я вообще не хочу этого делать, но включается мотор, и он использует мою рабочую силу, мой юмор, мою остроту и злой язык", — сказал Дзюба, который является соведущим Слуцкого по шоу "Ну так нельзя, ***" на YouTube.
По словам футболиста, делает это Слуцкий для себя и своей выгоды, поскольку является "хитрым еврейчиком".
Напомним, Артём Дзюба был признан самым медийным игроком РПЛ в минувшем сезоне. Церемония вручения премии состоялась в воскресенье, 4 июня.
t.me / dzyubaartem22