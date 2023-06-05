В Армавире Краснодарского края ввели режим ЧС из-за ливней

Администрация города Армавира на Кубани ввела режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего 4 июня проливного дождя. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

По данным администрации, в течение часа в городе выпала двухнедельная норма осадков. После ливня было подтоплено примерно 15 частных домов. Аварийные службы переведены в усиленный режим работы, они продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий.

Из-за обильных осадков по улице Шоссейной обвалился канализационный коллектор. Было отключено 14 электроподстанций. Частично затоплены автовокзал и детский сад № 10. Дети переведены в ближайшие учреждения дошкольного образования.