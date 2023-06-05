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4 июня, 21:04

В Армавире Краснодарского края ввели режим ЧС из-за ливней

Администрация города Армавира на Кубани ввела режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего 4 июня проливного дождя. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

По данным администрации, в течение часа в городе выпала двухнедельная норма осадков. После ливня было подтоплено примерно 15 частных домов. Аварийные службы переведены в усиленный режим работы, они продолжают откачку подпочвенной и дождевой воды с подтопленных территорий.

В Воронеже из-за мощного ливня обвалилась подпорная стена Каменного моста

В Воронеже из-за мощного ливня обвалилась подпорная стена Каменного моста

Из-за обильных осадков по улице Шоссейной обвалился канализационный коллектор. Было отключено 14 электроподстанций. Частично затоплены автовокзал и детский сад № 10. Дети переведены в ближайшие учреждения дошкольного образования.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил природу сильной жары в Сибири и на Урале. По его словам, всё дело в блокирующем антициклоне и неоднородности температурного режима в нём.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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