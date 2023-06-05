На Елисейских полях состоялся самый массовый уличный диктант

На Елисейских полях 4 июня состоялся уличный диктант, на котором присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса. Они зафиксировали новый мировой рекорд по количеству участников.

По данным местных СМИ, первый из трёх диктантов, организованных в этот день, одновременно писали 1397 человек. Этот результат и запишут в качестве рекорда. Участникам был предложен отрывок из произведения "Письма с моей мельницы" французского писателя Альфонса Доде. Его трижды зачитал журналист и литературный критик Огюстен Трапенар.

Городские власти на протяжении дня провели три диктанта на различные темы. По оценкам организаторов, в них приняло участие более пяти тысяч человек. Было установлено 1779 парт, на весь день перекрыли движение автотранспорта.

Диктант проводится с целью борьбы с неграмотностью, чтобы прививать людям любовь к языку, желание учиться, совершенствовать орфографию, получая при этом удовольствие от совместной работы.