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5 июня, 00:37

На Елисейских полях состоялся самый массовый уличный диктант

Диктант на Елисейских полях попал в Книгу рекордов Гиннесcа по числу участников

<p>Участники диктанта на Елисейских полях. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DucrocqCharles/status/1665326574932049920" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DucrocqCharles</a></p>

Участники диктанта на Елисейских полях. Обложка © Twitter / DucrocqCharles

На Елисейских полях 4 июня состоялся уличный диктант, на котором присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса. Они зафиксировали новый мировой рекорд по количеству участников.

По данным местных СМИ, первый из трёх диктантов, организованных в этот день, одновременно писали 1397 человек. Этот результат и запишут в качестве рекорда. Участникам был предложен отрывок из произведения "Письма с моей мельницы" французского писателя Альфонса Доде. Его трижды зачитал журналист и литературный критик Огюстен Трапенар.

Городские власти на протяжении дня провели три диктанта на различные темы. По оценкам организаторов, в них приняло участие более пяти тысяч человек. Было установлено 1779 парт, на весь день перекрыли движение автотранспорта.

"Янот", "изюбрин", "ряпчек": Составлен топ-9 самых уморительных ошибок в Тотальном диктанте

"Янот", "изюбрин", "ряпчек": Составлен топ-9 самых уморительных ошибок в Тотальном диктанте

Диктант проводится с целью борьбы с неграмотностью, чтобы прививать людям любовь к языку, желание учиться, совершенствовать орфографию, получая при этом удовольствие от совместной работы.

А ранее Лайф писал, что пятый "Диктант Победы" написали на 22 тысячах площадок, в 46 странах мира и даже в космосе. Традиционно главной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

Лариса Сафронова
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