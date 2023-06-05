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5 июня, 01:21

Британский премьер продвигает Уоллеса на пост генсека НАТО

Telegraph: Сунак хочет убедить Байдена назначить Уоллеса генсеком НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время предстоящего 7–8 июня визита в Вашингтон планирует заручиться поддержкой Джо Байдена в продвижении кандидатуры главы Минобороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. Такую информацию сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

Британский премьер лоббировал идею назначения Уоллеса генеральным секретарём и на саммите "Группы семи", прошедшем в мае в Хиросиме. Популярности главе Минобороны Соединённого Королевства добавило то, что он сумел увеличить военные расходы своей страны до 2,25%, а также способствовал формированию проукраинской коалиции.

По данным газеты, против могут выступить Германия и Франция. Некоторые страны, возможно, поддержат женскую кандидатуру — вероятным кандидатом считается премьер-министр Дании Метте Фредериксен. С нею у Байдена 5 июня запланирована встреча в Белом доме.

Раскрыто прозвище нового премьера Великобритании Риши Сунака

Раскрыто прозвище нового премьера Великобритании Риши Сунака

Ещё одним кандидатом на пост генсека Североатлантического альянса является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным британских СМИ, её кандидатуру поддерживают несколько стран – членов НАТО.

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Twitter / Rt. Hon Ben Wallace MP

Лариса Сафронова
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