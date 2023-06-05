Британский премьер продвигает Уоллеса на пост генсека НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время предстоящего 7–8 июня визита в Вашингтон планирует заручиться поддержкой Джо Байдена в продвижении кандидатуры главы Минобороны Соединённого Королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. Такую информацию сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

Британский премьер лоббировал идею назначения Уоллеса генеральным секретарём и на саммите "Группы семи", прошедшем в мае в Хиросиме. Популярности главе Минобороны Соединённого Королевства добавило то, что он сумел увеличить военные расходы своей страны до 2,25%, а также способствовал формированию проукраинской коалиции.

По данным газеты, против могут выступить Германия и Франция. Некоторые страны, возможно, поддержат женскую кандидатуру — вероятным кандидатом считается премьер-министр Дании Метте Фредериксен. С нею у Байдена 5 июня запланирована встреча в Белом доме.