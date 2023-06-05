Западные страны продолжают давить на Индию из-за России, рассказал посол

Индия находится под прессом западных стран из-за своей "взвешенной политики" в отношениях с Москвой. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов.

"В условиях нашего противостояния с Западом Индия проводит взвешенную политику, демонстрируя самостоятельность в принятии решений. Тактика политического давления в её случае не работает. Другое дело — новые экономические условия, с которыми нашим странам приходится считаться. В этой части мы создаём и отлаживаем механизмы, которые позволяют продолжать работать вне зависимости от односторонних антироссийских санкций", — рассказал дипломат.

По словам посла, Россия и Индия вырабатывают новые способы, позволяющие взаимодействовать в условиях санкций. В первую очередь это "оптимизация механизмов взаиморасчётов, использование альтернативной SWIFT системы обмена финансовой информацией, синхронизация платёжных систем, а также общее расширение межбанковского сотрудничества".

Алипов отметил, что США открыто формулируют свою политику в этом направлении: им необходимо оторвать Нью-Дели от Москвы. Однако он считает, что дружественные отношения с нашей страной соответствуют национальным интересам Индии и она ими не поступится.