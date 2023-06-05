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5 июня, 02:39

Корабли Тихоокеанского флота приступили к учениям в Японском и Охотском морях

Силы Тихоокеанского флота начали учения в акваториях Японского и Охотского морей с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в манёврах задействованы порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

Тихоокеанский флот начал учения в акваториях Японского и Охотского морей. Видео © t.me / Минобороны России

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В ходе учений корабельные тактические группы совместно с морской авиацией осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию ПВО отрядов кораблей, а также вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.

Манёвры пройдут с 5 по 20 июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.

Ранее Лайф писал, что в учениях в Белоруссии был задействован ракетный комплекс "Искандер-М". Согласно сообщению Минобороны страны, подразделения Ракетных войск Вооружённых сил РФ приступили к выполнению учебно-боевых задач.

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Кадр видео t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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