Корабли Тихоокеанского флота приступили к учениям в Японском и Охотском морях

Силы Тихоокеанского флота начали учения в акваториях Японского и Охотского морей с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в манёврах задействованы порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

Тихоокеанский флот начал учения в акваториях Японского и Охотского морей. Видео © t.me / Минобороны России

В ходе учений корабельные тактические группы совместно с морской авиацией осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию ПВО отрядов кораблей, а также вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.

Манёвры пройдут с 5 по 20 июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.