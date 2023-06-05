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5 июня, 04:46

На юго-западе Китая в результате обвала горной породы погибли 19 человек

Обвал горной породы произошёл в города Лэшань провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. В результате, как пишет Thethaiger со ссылкой на заявление властей, погибли 19 человек.

Инцидент случился 4 июня на территории лесхоза в районе Цзинькоухэ примерно в 06:00 по местному времени (01:00 мск). После ЧП на место оперативно прибыли спасатели и спецтехника.

На химзаводе в Китае пять человек погибли при взрыве

На химзаводе в Китае пять человек погибли при взрыве

Поисково-спасательные работы были завершены к вечеру. Согласно заявлению властей, ещё пять человек получили лёгкие ранения.

Ранее Лайф рассказывал об обрушении горной породы на шахте "Октябрьская-Южная" под Ростовом. В результате ЧП никто не пострадал, десять человек вышли на поверхность самостоятельно.

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Юлия Коновалова
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