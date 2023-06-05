На юго-западе Китая в результате обвала горной породы погибли 19 человек
Обвал горной породы произошёл в города Лэшань провинции Сычуань в Юго-Западном Китае. В результате, как пишет Thethaiger со ссылкой на заявление властей, погибли 19 человек.
Инцидент случился 4 июня на территории лесхоза в районе Цзинькоухэ примерно в 06:00 по местному времени (01:00 мск). После ЧП на место оперативно прибыли спасатели и спецтехника.
Поисково-спасательные работы были завершены к вечеру. Согласно заявлению властей, ещё пять человек получили лёгкие ранения.
Ранее Лайф рассказывал об обрушении горной породы на шахте "Октябрьская-Южная" под Ростовом. В результате ЧП никто не пострадал, десять человек вышли на поверхность самостоятельно.