В Херсонской области исключили возможность захвата Крыма Украиной

Украинские военные не смогут захватить Крым. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА "Новости".

"Захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться", — сказал он.

Сальдо подчеркнул, что власти Украины и США назначали ранее сроки захвата Крыма на конец лета 2022 года, но потом неоднократно переносили их. И до сих пор никак не могут приступить к выполнению задуманного.