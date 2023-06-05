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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 07:15
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В Херсонской области исключили возможность захвата Крыма Украиной

Сальдо заявил, что у Украины не хватит сил захватить Крым

Украинские военные не смогут захватить Крым. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА "Новости".

"Захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться", — сказал он.

Сальдо подчеркнул, что власти Украины и США назначали ранее сроки захвата Крыма на конец лета 2022 года, но потом неоднократно переносили их. И до сих пор никак не могут приступить к выполнению задуманного.

В Госдуме предрекли Украине "ужасный" конец после контрнаступления ВСУ
В Госдуме предрекли Украине "ужасный" конец после контрнаступления ВСУ

Ранее сообщалось, что утром 4 июня ВС РФ сорвали крупномасштабное наступление ВСУ на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Целью являлся прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта, указали в Минобороны РФ. Однако успеха противник не имел, своих задач не добился.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Евгения Колесникова
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