В Херсонской области исключили возможность захвата Крыма Украиной
Сальдо заявил, что у Украины не хватит сил захватить Крым
Украинские военные не смогут захватить Крым. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА "Новости".
"Захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться", — сказал он.
Сальдо подчеркнул, что власти Украины и США назначали ранее сроки захвата Крыма на конец лета 2022 года, но потом неоднократно переносили их. И до сих пор никак не могут приступить к выполнению задуманного.
Ранее сообщалось, что утром 4 июня ВС РФ сорвали крупномасштабное наступление ВСУ на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Целью являлся прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта, указали в Минобороны РФ. Однако успеха противник не имел, своих задач не добился.
T.me / V_Zelenskiy_official