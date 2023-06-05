Контрнаступление ВСУ станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Бабашов.

"К сожалению, из-за действий своих властей обычные украинцы тоже хлебнут горя", — отметил парламентарий.

По его словам, шансов на успешное наступление у Киева нет. Как утверждает Бабашов, ВС РФ на сегодняшний день настолько укрепились на своих боевых позициях, что любые наступательные действия со стороны украинской армии приведут к огромному числу потерь. Речь идёт как о технике, так и о живой силе. Кроме того, депутат заметил, что заявления о некоем наступлении со стороны Украины звучат последние восемь месяцев.

"Насколько я помню, ими уже было объявлено о трёх наступлениях и ни одного не реализовано. То у них слишком дождливо, то снежно, то земля размякла", — подчеркнул он.

По мнению Бабашова, в этот раз украинскому лидеру Владимиру Зеленскому всё-таки придётся предпринять наступательные действия, поскольку "кровавый клоун обязан отчитаться о проделанной работе перед Вашингтонским обкомом".