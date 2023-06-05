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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 05:50
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В Госдуме предрекли Украине "ужасный" конец после контрнаступления ВСУ

Депутат Бабашов: Контрнаступление ВСУ станет началом "ужасного" конца для Киева

Контрнаступление ВСУ станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Бабашов.

"К сожалению, из-за действий своих властей обычные украинцы тоже хлебнут горя", — отметил парламентарий.

По его словам, шансов на успешное наступление у Киева нет. Как утверждает Бабашов, ВС РФ на сегодняшний день настолько укрепились на своих боевых позициях, что любые наступательные действия со стороны украинской армии приведут к огромному числу потерь. Речь идёт как о технике, так и о живой силе. Кроме того, депутат заметил, что заявления о некоем наступлении со стороны Украины звучат последние восемь месяцев.

"Насколько я помню, ими уже было объявлено о трёх наступлениях и ни одного не реализовано. То у них слишком дождливо, то снежно, то земля размякла", — подчеркнул он.

Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления
Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления

По мнению Бабашова, в этот раз украинскому лидеру Владимиру Зеленскому всё-таки придётся предпринять наступательные действия, поскольку "кровавый клоун обязан отчитаться о проделанной работе перед Вашингтонским обкомом".

Ранее Лайф писал, что украинские военные с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении. Целью являлся прорыв российской обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта, указали в Минобороны РФ. Однако успеха противник не имел, своих задач не добился.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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