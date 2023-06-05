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5 июня, 07:30

Эксперт рассказал, как превосходство ВС РФ повлияет на ход украинского конфликта

Немецкий политолог Меркель: Люди у ВСУ могут закончиться раньше, чем оружие

Люди у Вооружённых сил Украины могут закончиться раньше, чем оружие, из-за численного превосходства Российской армии. Так считает немецкий политолог Вольф Меркель.

По словам аналитика, проблема Киева заключается не в количестве поставляемого вооружения, а в численности армии и населения. В беседе со Spiegel TV он сослался на данные о том, что в России "вооружён" один миллион человек, два миллиона находятся в запасе и ещё 45 миллионов могут пополнить ряды вооружённых сил в случае необходимости.

"Это больше, чем население всей Украины. Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешается в конфликт с участием своих войск, то вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим", — отметил он.

В Кремле указали на нежелание Запада решать украинский конфликт мирным путём

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При этом Меркель не уточнил, из каких источников он взял приведённые данные.

А ранее заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что для контрнаступления у страны недостаточно оружия.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Илья Суриков
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