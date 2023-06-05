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5 июня, 08:06

В Балтийском море начались оперативные учения Балтфлота

Минобороны: Свыше 3,5 тысячи военных и 40 кораблей Балтфлота приступили к учениям

Оперативные учения начались в море и на полигонах в Калининградской области. Балтийский флот привлёк до 40 кораблей и свыше 3,5 тысячи военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Учения Балтфлота в Балтийском море. Видео © Telegram / Минобороны России

Указывается, что в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Балтфлота на 2023 год с 5 по 15 июня в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области проводятся учения с группировками флота под руководством его командующего — вице-адмирала Владимира Воробьёва.

"К учению привлечено до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В манёврах задействовано свыше 3500 военнослужащих, до 25 самолётов и вертолётов и до 500 единиц боевой и специальной техники", — сообщили в ведомстве.

Корабельные тактические группы вышли из пунктов базирования и развернули группировки сил флота в назначенных районах Балтийского моря.

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Напомним, что 5 июня силы Тихоокеанского флота приступили к учениям в Японском и Охотском морях. В них участвуют более 60 боевых кораблей и судов обеспечения.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук
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