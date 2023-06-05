В Балтийском море начались оперативные учения Балтфлота
Минобороны: Свыше 3,5 тысячи военных и 40 кораблей Балтфлота приступили к учениям
Оперативные учения начались в море и на полигонах в Калининградской области. Балтийский флот привлёк до 40 кораблей и свыше 3,5 тысячи военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Учения Балтфлота в Балтийском море. Видео © Telegram / Минобороны России
Указывается, что в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Балтфлота на 2023 год с 5 по 15 июня в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области проводятся учения с группировками флота под руководством его командующего — вице-адмирала Владимира Воробьёва.
"К учению привлечено до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В манёврах задействовано свыше 3500 военнослужащих, до 25 самолётов и вертолётов и до 500 единиц боевой и специальной техники", — сообщили в ведомстве.
Корабельные тактические группы вышли из пунктов базирования и развернули группировки сил флота в назначенных районах Балтийского моря.
Напомним, что 5 июня силы Тихоокеанского флота приступили к учениям в Японском и Охотском морях. В них участвуют более 60 боевых кораблей и судов обеспечения.
Telegram / Минобороны России