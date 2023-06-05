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5 июня, 09:14

Выводит токсины и лечит кожу: В Турции рассказали, как раскрыть пользу лимона на 100%

Türkiye: Замороженный лимон выводит токсины из организма и восстанавливает кожу

В лимоне полезен не только сок, но и кожура. Воспользоваться всеми свойствами получится, если его заморозить. Об этом пишет портал "ИноСМИ" со ссылкой на турецкое издание Türkiye.

Так, замороженный лимон помогает при выведении токсинов из организма и поддержанию жизненного тонуса. Цитрус участвует в синтезе коллагена, а значит, помогает избежать преждевременного старения кожи. Благодаря своим свойствам лимон укрепляет кости и сухожилия, а также действует как антиоксидант и помогает усваиваться таким питательным веществам, как железо.

Плод в замороженном виде защищает от многих дегенеративных заболеваний, которые переходят в хронические, борется с бактериями, грибками и инфекциями, укрепляет иммунную систему, а также лимон используют при лечении язвы желудка. Цитрус предотвращает цингу, которая вызывается недостатком витамина C, и сердечные заболевания. С его помощью также можно ускорить заживление ран и ожогов. Замороженный лимон способствует похудению. Так, он борется с высоким уровнем плохого холестерина в крови, а ещё ускоряет метаболические функции, за счёт чего уходит жир.

Чтобы добиться таких эффектов, нужно оставить лимон на ночь в морозилке. В дальнейшем натереть его на тёрке и использовать. При желании замороженный цитрус можно задействовать при приготовлении блюд.

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Светлана Оперук
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