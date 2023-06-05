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5 июня, 10:42

Петербурженки запустили проект "ЧВК ДеVчата"для помощи бойцам

Группа девушек из Санкт-Петербурга создала гуманитарный проект "ЧВК ДеVчата", направленный на оказание помощи участникам военной спецоперации. Активистки, в частности, занимаются сбором лекарств и вещей для военных на фронте, а также оказывают поддержку раненым бойцам, находящимся в госпитале.

"Сокращение ЧВК означает "Честные Верные Красивые", а ДеVчата — это наш способ показать, что мы — те девушки, которые ради помощи защитникам Родины готовы отдать все свои силы", — рассказала Ura.ru одна из участниц проекта.

По словам представительниц проекта, их оружие — это забота, поддержка и любовь, а не пушки с автоматами. Своими действиями они намереваются хоть чуточку облегчить условия службы защитников Родины. Деятельность честных и верных красавиц также включает в себя помощь женщинам, чьи мужья находятся на службе и нуждаются в поддержке.

ЕР огласила обязательные виды помощи для участников СВО и их семей

ЕР огласила обязательные виды помощи для участников СВО и их семей

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье откроют филиал фонда поддержки семей бойцов СВО. По словам губернатора региона Андрея Воробьёва, туда, в частности, можно будет обратиться за помощью в реабилитации бойцов и их лекарственном обеспечении.

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ТАСС

Наталья Исакова
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