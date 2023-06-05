Дерматолог рассказала, как бороться с "кольцами Венеры" на шее

Тонкие изгибы женской шеи всегда воспевались в стихах поэтами, однако зачастую на деле это выглядит совсем не эстетично. Так, "кольца Венеры" представляют собой физиологические складки, идущие параллельно друг другу. С возрастом глубина и количество этих линий увеличиваются. Бороться с таким процессом помогут, в частности, сыворотки и увлажняющий крем. Об этом в беседе с Лайфом рассказала дерматолог и косметолог Наталия Жовтан.

"Начинать профилактику стоит в возрасте 30–35 лет, а при генетической предрасположенности и ранее, используя сыворотки и увлажняющий крем в зоне шеи и декольте по массажным линиям. [Надо] включить в список нутриентов коллаген, витамин С и гиалуроновую кислоту. После 40 лет стоит обратиться к косметологу за дополнительной коррекцией. Это могут быть аппаратные методики RF-лифтинга, микротоки, инъекции нейропротеина", — отметила она.

По словам дерматолога, "кольца Венеры" могут углубляться при неправильной осанке, сутулости и постоянном наклоне головы, например при чтении лёжа. Жовтан также отметила, что с возрастом лежащая под кожей мышца — платизма — постепенно приходит в состояние напряжения, что и ведёт к складкам.