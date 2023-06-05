Песков не стал отвечать на вопросы насчёт контрнаступления ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы журналистов о контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ), он и направил представителей СМИ в Минобороны.
Песков подчеркнул, что эта тема связана с ходом специальной военной операции, что делать комментарии — прерогатива Министерства обороны.
"Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством", — указал он.
Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Бабашов заявил о том, что контрнаступление ВСУ станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима.