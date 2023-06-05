Песков не стал отвечать на вопросы насчёт контрнаступления ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы журналистов о контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ), он и направил представителей СМИ в Минобороны.

Песков подчеркнул, что эта тема связана с ходом специальной военной операции, что делать комментарии — прерогатива Министерства обороны.

"Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством", — указал он.