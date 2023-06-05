Регион

Уведомления отключены

5 июня, 09:20

Песков не стал отвечать на вопросы насчёт контрнаступления ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы журналистов о контрнаступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ), он и направил представителей СМИ в Минобороны.

Песков подчеркнул, что эта тема связана с ходом специальной военной операции, что делать комментарии — прерогатива Министерства обороны.

"Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством", — указал он.

Попытка прорыва: В чём опасность тактики НАТО, которую начали использовать ВСУ в Запорожье

Попытка прорыва: В чём опасность тактики НАТО, которую начали использовать ВСУ в Запорожье

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Леонид Бабашов заявил о том, что контрнаступление ВСУ станет началом скорого и ужасного конца для киевского режима.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров