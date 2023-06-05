В чём опасность тактики НАТО, которую начали использовать ВСУ в Запорожье Оглавление Запорожье на карте боевых действий Тактика НАТО на Украине Запорожье на карте наступления ВСУ Когда ВСУ пойдут в наступление Потери ВСУ на сегодня Действия ВСУ на Запорожском фронте с привлечением тактических наработок альянса создают определённое напряжение для ВС РФ. Но можно ли это назвать признаком скорого контрнаступления? 29043 29043 Украинские солдаты. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Запорожье на карте боевых действий

По сообщению источников, ВСУ начали использовать тактику НАТО на Запорожском направлении. Отмечается, что она применяется не в чистом виде, а в сочетании с подходом советской военной школы.

Следует отметить, что для ВСУ тактика НАТО в полной мере как комплексная система мер недоступна, поскольку подразумевает превосходство по технике как на земле, так и в воздухе.

Но некоторые её элементы ВСУ, безусловно, используют.

— В частности, они используют батальонные тактические группы. Пытаются там, на том же Запорожском направлении, что-то изобразить, но понятно, что на Западе не изображения ждут, а каких-то конкретных действий, — отметил военный эксперт Алексей Леонков. Нечто подобное ВСУ использовали осенью 2022-го на Харьковском и Лиманском направлениях, но сейчас другая ситуация.

Чтобы ответить на вопрос, насколько эффективна тактика НАТО для ВСУ, следует совершить теоретический экскурс.

Тактика НАТО на Украине

ВСУ заимствуют в первую очередь элементы тактики НАТО, опробованные США в Афганистане, Ираке, Ливии и в других конфликтах. В первую очередь это использование мобильных групп, оснащённых пикапами и другой лёгкой техникой. С её западными образцами ВСУ знакомы с 2015 года.

С начала СВО Киев получил сотни машин. Это MRAP, американские M1224 MaxxPros, австралийские Bushmaster, британские Wolfhound и Mastiff, американские Humvee, бронеавтомобили Husky TSV, а также больше тысячи высокомобильных многоцелевых колёсных транспортных средств. Что касается БТР и БМП, в течение прошлого года ВСУ использовали в основном старую советскую технику из собственных запасов, а также из того, что прислали страны бывшего Восточного блока. Но и сегодня "легкобронированный костяк" ВСУ составляет советская техника.

Американские машины Humvee. Фото © Getty Images / Michael Gonzalez

Правда и в том, что в 2023-м Запад прислал Киеву десятки БМП, БТР, включая Bradley, Marder, AMX-10 RC. Следует также обратить внимание на БТР Stryker, часть из которых оснащена минными тралами LWMR. Всё это нужно для мобильных групп, которые будут пытаться прорвать линию обороны ВС РФ на том или ином участке. Это и есть тактика, о которой сейчас пишут СМИ.

В НАТО в начале нулевых была разработана концепция Brigade Combat Team. Она основывалась на создании модульных бригад быстрого реагирования, которые можно оперативно пустить в ход на тех участках, где это необходимо. По имени одной из машин названы некоторые формирования — страйкер-бригады. Это буфер между пехотой и тяжёлыми танковыми бригадами.

— Задача таких групп — отыскать слабые места в обороне и осуществить прорыв. То есть за счёт этой техники навязать бой на том участке, где мы окажемся не готовы. Попытаться сковать те силы, которые могли бы помешать выдвижению к месту боя тяжёлой техники. И понятно, что они к этому делу и артиллерию подтянут, — отметил Алексей Леонков.

Запорожье на карте наступления ВСУ

2 июня в Администрации Запорожской области сообщили, что ВСУ завершили создание ударных группировок для наступления на данном направлении. Ранее отмечалось, что вероятность наступления ВСУ на том участке есть. Об этом свидетельствуют обстрелы региона и сосредоточение у линии соприкосновения (ЛБС) крупной группировки ВСУ.

Но также 2 июня стало известно, что ВКС РФ нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по местам скопления боевиков и сосредоточения тяжёлой техники ВСУ в Запорожье.

Лётчик во время боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Мы им подготовку к наступлению сорвали. Они пытались сорвать нашу, но у них ничего не получилось, — отметил Алексей Леонков.

По его словам, главная трудность наступления состоит в принятии определённых, зачастую непростых решений.

— На многих участках была позиционная война, которая отличается тем, что любой из сторон сложно атаковать. Потому что и с той, и с другой стороны создали укрепрайоны и т.д. Но атаковать как бы надо. И здесь выигрывает та сторона, которая сможет грамотно подготовиться к этому наступлению, сосредоточив большое количество сил и средств, которые смогут прорвать линию обороны на конкретном участке, — отметил Алексей Леонков.

Мобильные группы, используемые ВСУ по методичкам НАТО, — полдела, подготовительная часть наступательной операции, её запал. Но если она не набирает критической массы, то ничего, кроме локальных стычек, в которых ВСУ несут потери, не происходит.

Когда ВСУ пойдут в наступление

— ВСУ сейчас пытаются в Запорожье и на других направлениях что-то делать, в том числе с огневой поддержкой. Но пока ничего, кроме террористических атак и обстрелов, мы не наблюдаем. То есть где там эти "Леопарды", "Челленджеры", "Брэдли"? Что-то мы их не видим, — отметил Алексей Леонков.

По его словам, на отдельных участках ЛБС сейчас наблюдаются столкновения между ВС РФ и группами ВСУ.

Боец бригады ВСУ едет на бронетранспортёре YPR-765. Фото © Getty Images / Lev Radin / Pacific Press / LightRocket

— Имитацию бурной деятельности они показывают, но с отрицательным для них результатом, — объяснил Леонков.

Так чего же добиваются ВСУ?

— Они пытаются создать точки напряжения, куда мы должны будем, чтобы удержать позиции, перебросить силы. А сами попробуют пойти на прорыв, используя тяжёлую технику. Таким комбинированным решением они попытаются прорваться — мы уже много говорили, какие направления их больше всего интересуют, — и совершить что-то такое, благодаря чему Запад решит, что деньги он вложил не зря, и предоставит новые транши помощи, — отметил Алексей Леонков.

Проблема тактики НАТО состоит в том, что она не в полной мере применима на Украине. По словам экспертов, она не подразумевала, что придётся иметь дело с противником, у которого сильная артиллерия и авиация.

Другой момент — специфика использования легкобронированной техники. Зачастую её оперативному продвижению мешают погодные условия, особенности рельефа и другие факторы, не предусмотренные теоретиками НАТО.

Согласно свежим прогнозам, триггером контрнаступления ВСУ могут стать учения НАТО Air Defender 2023, которые начнутся 12 июня и продлятся десять дней. Вероятные сроки "контрнаступа" противника обозначают в промежутке с 15 по 23 июня. Но, с одной стороны, — прогнозы, а с другой — результаты работы ВС РФ.

Потери ВСУ на сегодня

Пока ВСУ пытаются с помощью мобильных групп или ДРГ атаковать на отдельных участках или изобразить атаку в приграничных зонах (и эти атаки успешно купируются ВС РФ), ВКС РФ уничтожают скопления живой силы и военной техники ВСУ, склады с боеприпасами. В результате ВСУ ежедневно теряют десятки единиц техники и как минимум по половине роты личного состава.

ВСУ ежедневно теряют десятки единиц техники и как минимум по половине роты личного состава. Фото © Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

По данным Минобороны РФ на 2 июня, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Водяного, Павловки, Малой Токмачки и села Щербаки Запорожской области. За сутки на данных направлениях уничтожено до 150 украинских военнослужащих, два автомобиля, САУ Krab, гаубица Д-20 и наземная станция управления БПЛА.

Можно сделать вывод, что использование купированной тактики НАТО пока приводит к отрицательному результату для Киева, не приближая, а отодвигая полномасштабное наступление.

Авторы Евгений Жуков