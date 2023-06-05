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5 июня, 09:23

Кремль оказался не в курсе мирного плана Индонезии по Украине

Песков: Москва не получала от Индонезии деталей мирного плана по Украине

Российские власти не получали деталей плана Индонезии по урегулированию украинского конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно, чтобы по дипканалам что-то детальное представлялось, поэтому ничего не могу сказать", — ответил представитель Кремля на вопрос, ознакомились ли власти с индонезийским планом и представлялся ли он Джакартой по официальным каналам.

Минобороны Украины увидело российский след в плане Индонезии по урегулированию конфликта

Минобороны Украины увидело российский след в плане Индонезии по урегулированию конфликта

Напомним, глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, необходимо прекратить огонь, создать демилитаризованную зону в зоне СВО и ввести туда миротворцев ООН. Он также считает, что Запад может провести свои референдумы в новых российских регионах, чтобы подтвердить волю большинства воссоединиться с Россией.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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