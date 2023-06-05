Кремль оказался не в курсе мирного плана Индонезии по Украине

Российские власти не получали деталей плана Индонезии по урегулированию украинского конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно, чтобы по дипканалам что-то детальное представлялось, поэтому ничего не могу сказать", — ответил представитель Кремля на вопрос, ознакомились ли власти с индонезийским планом и представлялся ли он Джакартой по официальным каналам.