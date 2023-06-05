Фитнес-тренер рассказала, как не навредить себе подтягиваниями

Во время занятий на турнике нужно начинать с простых упражнений и небольшого количества подходов. Такой совет читателям Лайфа дала фитнес-тренер Анастасия Баланская. Она рассказала, как сделать занятия на турнике максимально полезными.

Фитнес-тренер Анастасия Баланская. Фото предоставлено Лайфу

"Вовсе не обязательно делать большое количество подходов, как профессиональный спортсмен. Для начала вы можете облегчить себе задачу с помощью резиновой ленты или отрицательных подтягиваний (опускание тела с помощью контролируемого спуска). Эти упражнения помогут вам развить силу и технику", — отметила эксперт.

Во время подтягиваний нужен широкий хват, плечи должны быть опущены и расслаблены, а спина должна быть прямой. Начинать подтягиваться нужно, используя только мышцы спины и рук, плечевого пояса, а не ног.

"Не пытайтесь сделать слишком много подтягиваний сразу. Начните с небольшого количества и постепенно увеличивайте количество повторений", — указала тренер.

Она также добавила, что только регулярные тренировки обеспечат долгосрочный результат. Подтягивание можно добавить в ежедневную тренировку, но не забывать об отдыхе — мышцам нужно восстанавливаться. Тренер рекомендовала следить за дыханием и общим состоянием, не должно быть головокружений и дискомфорта в шее, ногах и позвоночнике. Перед подтягиванием следует сделать разминку.

"Строго следите за положением рук, спины и всего корпуса. Если вы используете неправильную технику, вы можете повредить свои мышцы и суставы", — посоветовала Анастасия Баланская.