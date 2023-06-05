Телеграм-канал депутата пытались взломать 40 раз за утро

Глава Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов рассказал, что рано утром 5 июня было совершено более 40 попыток проникнуть в его аккаунт в "Телеграме". Подробности инцидента парламентарий раскрыл в эфире телеканала "Россия 24".

Как указал Картаполов, попытки совершались с разных адресов: "Из США, из Норвегии, из Германии, из Швейцарии, с разных других неопределённых адресов". По мнению депутата нижней палаты парламента, целью было "бросить какую-то дезинформацию". Картаполов призвал граждан быть внимательными и руководствоваться официальной информацией.