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Опубликовано 5 июня 2023, 10:39

Над ДНР сбит украинский истребитель Су-27

Российские силы ПВО сбили украинский самолёт Су-27 в районе Закотного в ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-27 в небе над ДНР, а также перехватили восемь реактивных снарядов HIMARS и "Ураган". Такое заявление сделал в ходе пресс-конференции официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Закотное Донецкой Народной республики сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — доложил он.

Конашенков также сообщил о ликвидации 13 беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Шевченково и Ольшана под Харьковом, Золотарёвка и Кременная в ЛНР, Владимировка, Кирилловка и Старомлыновка в ДНР, а также в Забарино в Херсонской области.

Очередной склад боеприпасов украинской армии уничтожен в Херсонской области
Очередной склад боеприпасов украинской армии уничтожен в Херсонской области

Ранее МО РФ раскрыло подробности уничтожения украинских диверсантов, прорывавшихся в Новую Таволжанку. По данным ведомства, было ликвидировано свыше десяти военных ВСУ.

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Wikipedia / Airwolfhound

Евгения Колесникова
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