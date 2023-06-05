Над ДНР сбит украинский истребитель Су-27

Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-27 в небе над ДНР, а также перехватили восемь реактивных снарядов HIMARS и "Ураган". Такое заявление сделал в ходе пресс-конференции официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков также сообщил о ликвидации 13 беспилотников ВСУ в районах населённых пунктов Шевченково и Ольшана под Харьковом, Золотарёвка и Кременная в ЛНР, Владимировка, Кирилловка и Старомлыновка в ДНР, а также в Забарино в Херсонской области.