Очередной склад боеприпасов украинской армии уничтожен в Херсонской области

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады украинской теробороны. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Произошло это, по его словам, в Херсонской области.

Кроме того, на Херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, гаубица Д-30, боевая машина РСЗО "Град" и два пикапа, сообщил Конашенков.