Очередной склад боеприпасов украинской армии уничтожен в Херсонской области
Конашенков: Под Херсоном уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады украинской теробороны. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Произошло это, по его словам, в Херсонской области.
Кроме того, на Херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, гаубица Д-30, боевая машина РСЗО "Град" и два пикапа, сообщил Конашенков.
Напомним, что на днях ВС России пресекли очередную попытку ВСУ форсировать Днепр, рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. Соединения группировки "Днепр" поразили противника, когда он направлялся к островам Великий и Бокаевский.