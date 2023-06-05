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Опубликовано 5 июня 2023, 10:25

Очередной склад боеприпасов украинской армии уничтожен в Херсонской области

Конашенков: Под Херсоном уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады теробороны ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады украинской теробороны. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Произошло это, по его словам, в Херсонской области.

Кроме того, на Херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, гаубица Д-30, боевая машина РСЗО "Град" и два пикапа, сообщил Конашенков.

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Напомним, что на днях ВС России пресекли очередную попытку ВСУ форсировать Днепр, рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области. Соединения группировки "Днепр" поразили противника, когда он направлялся к островам Великий и Бокаевский.

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Vk / Минобороны России

Алексей Берковиц
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