Жителям Центральной России рассказали, когда ждать потепления

В средней полосе европейской России ожидается постепенное потепление. Об этом рассказал синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

"Нам стоит ждать постепенное потепление в средней полосе Европейской России, оно будет не быстрым, а наступать шаг за шагом. Уже в понедельник-вторник будет +17...+19 градусов, начиная со среды — +21...+23 градуса", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Сильная жара сохранится с температурой +35...+37 градусов в Новосибирске, Кемерове, Барнауле и Красноярске. По словам эксперта, во всех лесах в связи с этим назревает пожароопасная ситуация.

Он добавил, что засушливая жаркая погода заканчивается в Свердловской области. Температура будет снижаться постепенно. А в Тюмени и Омске понижение температуры начнется с 7 июня, возможны грозы и град.

Дожди на юге начнут стихать со вторника, а в Москве в начале недели возможны ночные и утренние заморозки. Похолодание может достигать +1...+6 градусов по области и +5...+7 градусов в столице. Уже в среду в Москве должно потеплеть до +21 градуса днём.