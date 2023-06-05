Жителям Центральной России рассказали, когда ждать потепления
Синоптик Шувалов: В средней полосе европейской части России ожидается потепление
В средней полосе европейской России ожидается постепенное потепление. Об этом рассказал синоптик и метеоролог Александр Шувалов.
"Нам стоит ждать постепенное потепление в средней полосе Европейской России, оно будет не быстрым, а наступать шаг за шагом. Уже в понедельник-вторник будет +17...+19 градусов, начиная со среды — +21...+23 градуса", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Сильная жара сохранится с температурой +35...+37 градусов в Новосибирске, Кемерове, Барнауле и Красноярске. По словам эксперта, во всех лесах в связи с этим назревает пожароопасная ситуация.
Он добавил, что засушливая жаркая погода заканчивается в Свердловской области. Температура будет снижаться постепенно. А в Тюмени и Омске понижение температуры начнется с 7 июня, возможны грозы и град.
Дожди на юге начнут стихать со вторника, а в Москве в начале недели возможны ночные и утренние заморозки. Похолодание может достигать +1...+6 градусов по области и +5...+7 градусов в столице. Уже в среду в Москве должно потеплеть до +21 градуса днём.
Ранее Лайф писал о том, что в Центральной России температура воздуха в июне ожидается на 0,5–1 градус выше нормы, а дефицит осадков может достигнуть 10–30% месячного значения.
Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев