Российские военные за сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области пресечены действия пяти украинских ДРГ", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, на этом же направлении за сутки удалось ликвидировать до 90 украинских военнослужащих. Также были уничтожены три боевые бронированные машины, две польские самоходные артиллерийские установки Krab и гаубица Д-20. А в районе населённого пункта Малиновка в Харьковской области нашим военным удалось разгромить склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ.