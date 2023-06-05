ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 10:35

Под Купянском нанесены удары по пяти украинским ДРГ

Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские военные за сутки пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики, Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области пресечены действия пяти украинских ДРГ", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, на этом же направлении за сутки удалось ликвидировать до 90 украинских военнослужащих. Также были уничтожены три боевые бронированные машины, две польские самоходные артиллерийские установки Krab и гаубица Д-20. А в районе населённого пункта Малиновка в Харьковской области нашим военным удалось разгромить склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады ВСУ.

МО РФ раскрыло подробности уничтожения украинских диверсантов, прорывавшихся в Новую Таволжанку
МО РФ раскрыло подробности уничтожения украинских диверсантов, прорывавшихся в Новую Таволжанку

Ранее стало известно, что украинские войска потеряли до 300 военных при наступлении на Южно-Донецком направлении. Со стороны ВСУ, по данным Минобороны, было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

BannerImage

VК / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar