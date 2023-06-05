Крошечное фото помогло найти в Петербурге могилу известного русского дипломата

В Санкт-Петербурге восстанавливают захоронение известного русского дипломата Николая Гирса, который с 1882 по 1895 год занимал пост министра иностранных дел Российской империи. Точное место могилы, утраченной в советские годы, найдено в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни благодаря крошечному фото. До революции монастырь был одним из знаковых в государстве — там любили бывать все императорские особы. Находился в нём самый крупный в то время в Европе некрополь, который включал свыше трёх тысяч захоронений.

"Печально, что до революции не была проведена фотофиксация некрополя. Не сохранился и полный общий его план. Поэтому информацию, где и какие располагались захоронения, нам сейчас приходится собирать буквально по крупицам с помощью архивных изысканий. Ну и, конечно, Господь нам посылает подсказки", — отметил в беседе с газетой "Петербургский дневник" настоятель пустыни игумен Варлаам (Переверзев).

Одной из таких "подсказок" стал визит в монастырь потомка Гирса, который приехал узнать, где находятся могилы его предков. Предоставить ему такую информацию не смогли, однако его самого попросили проверить, не сохранилось ли в домашнем архиве важных документов. Оказалось, что в одном из альбомов с семейными фото был небольшой снимок, где запечатлён фрагмент захоронения в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни.

"Дело в том, что на снимке виден и фрагмент соседнего склепа, принадлежавшего роду Ольденбургских. Перепутать невозможно, потому что склеп был возведён в виде оранжереи, где росли в грунте десять пальм. И это захоронение несколько лет назад мы обнаружили во время археологических работ, когда искали фундамент снесённой церкви, располагавшейся поблизости. Оно и стало для нас неопровержимым ориентиром", — рассказал историк, руководитель художественно-реставрационных работ Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни Сергей Султановский.

По его словам, поблизости были найдены фрагменты украшений, совпадавшие с рисунком чугунного ограждения, который удалось увидеть на старинном снимке. В результате восстановили исторический облик ограды захоронения дипломата и его близких. Надгробие пришлось создавать с помощью исторических аналогий, так как чертежи не сохранились.

"Мы предложили выполнить его в стилистике надгробий XIX века, использовав такой камень, как чёрный граб. А в центре надгробия будет размещено мозаичное изображение родового герба Гирсов. Проект понравился потомкам, и сейчас мы работаем над его воплощением", — добавил Султановский.