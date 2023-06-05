В России продлили упрощённый порядок регистрации лекарств

Упрощённый порядок регистрации медикаментов в России продлён до конца 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Соответствующее постановление председатель Правительства России уже подписал.

"Из-за внешних ограничений, введённых против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли выводить их быстрее на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощённых процедур", — сказал он.

Речь в первую очередь идёт о регистрации аналогов препаратов, представленных в России, и получении разрешений на ввоз оригинальных лекарственных средств, на которых надписи сделаны на иностранных языках, если при реализации на упаковках будет перевод. По словам Мишустина, это обеспечит наличие необходимых препаратов.

"Упрощённая процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращается на 30 дней", — указывается в постановлении.

Согласно документу, перечень лекарств, которые можно регистрировать в упрощённом порядке, определяет специальная межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, ФАС и ФТС. Кроме того, не зарегистрированные в РФ медикаменты могут использоваться в случае выдачи временного разрешения.