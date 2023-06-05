Гипнолог назвала заболевания, которыми страдают замкнутые и вспыльчивые россияне

Замкнутые и неуверенные в себе люди обычно страдают заболеваниями дыхательной системы, а слишком вспыльчивые сталкиваются с хронической гипертонией и тахикардией. Об этом рассказала эксперт по биоэнергетике, психосоматолог и гипнолог Снежанна Тон.

В беседе с порталом "Страсти" она подчеркнула, что психосоматические заболевания действительно существуют. По мнению эксперта, люди, которые пребывают в постоянном стрессе, как правило, имеют проблемы с желудком, например гастрит. А беспокойство без повода является причиной развития заболеваний мочевыделительной системы, считает специалист.

В основном психосоматические заболевания появляются из-за сильного эмоционального потрясения, поэтому любую обиду важно прорабатывать и отпускать. Прежде всего надо пойти к терапевту. Если специалист скажет, что с медицинской точки зрения заболевание отсутствует — необходимо обратиться к психотерапевту.

"Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух. Именно поэтому важно внимательно относиться к своему состоянию и беречь психику от травмирующих факторов. Не забывайте, что нарушение баланса чувств и эмоций может вылиться в развитие заболевания и навредить вашему организму. Берегите себя и будьте здоровы!" — заключила Тон.