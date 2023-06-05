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5 июня, 13:15

Крупный пожар вспыхнул на подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае

<p>Пожар на подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52423" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пожар на подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае. Обложка © SHOT

На подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае произошёл крупный пожар. Без электричества и воды осталось несколько населённых пунктов района, сообщает телеграм-канал SHOT.

Пожар на подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае. Видео © SHOT

На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют возгорание. Причины ЧП неизвестны. По предварительным данным, перед возгоранием на подстанции произошёл взрыв трансформатора. Что стало его причиной, сейчас выясняется. В результате инцидента никто не пострадал.

В детском отделении больницы в Коммунарке произошёл пожар

В детском отделении больницы в Коммунарке произошёл пожар

Ранее сообщалось, что здание МРЭО ГИБДД в Красноярске загорелось в ночь на 5 июня. Там тоже обошлось без погибших и пострадавших.

Иван Косицын
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