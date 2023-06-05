Крупный пожар вспыхнул на подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае

На подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае произошёл крупный пожар. Без электричества и воды осталось несколько населённых пунктов района, сообщает телеграм-канал SHOT.

Пожар на подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае. Видео © SHOT

На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют возгорание. Причины ЧП неизвестны. По предварительным данным, перед возгоранием на подстанции произошёл взрыв трансформатора. Что стало его причиной, сейчас выясняется. В результате инцидента никто не пострадал.