Крупный пожар вспыхнул на подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае
Пожар на подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае. Обложка © SHOT
На подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае произошёл крупный пожар. Без электричества и воды осталось несколько населённых пунктов района, сообщает телеграм-канал SHOT.
Пожар на подстанции в селе Смазнево в Алтайском крае. Видео © SHOT
На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют возгорание. Причины ЧП неизвестны. По предварительным данным, перед возгоранием на подстанции произошёл взрыв трансформатора. Что стало его причиной, сейчас выясняется. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что здание МРЭО ГИБДД в Красноярске загорелось в ночь на 5 июня. Там тоже обошлось без погибших и пострадавших.