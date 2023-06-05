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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 14:03
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ВСУ пошли в атаку под Донецком несколькими батальонными группами

Минобороны: ВСУ вновь попытались атаковать на Южно-Донецком направлении

Украинские войска предприняли новые попытки проведения атак на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Противник предпринял новые попытки проведения атак на Южно-Донецком направлении в районах совхоза "Октябрь" и населённого пункта Новодонецкое, введя в бой до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками", — отметили в военном ведомстве.

Там уточнили, что наступление ВСУ успешно сдерживается активными действиями подразделений группировки войск "Восток", огнём артиллерии и ударами авиации.

Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления
Минобороны показало видео уничтожения украинской техники при попытке наступления

Ранее стало известно, что украинские войска потеряли до 300 военных при наступлении на Южно-Донецком направлении. Со стороны ВСУ, по данным Минобороны, было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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