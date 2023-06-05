ВСУ пошли в атаку под Донецком несколькими батальонными группами
Минобороны: ВСУ вновь попытались атаковать на Южно-Донецком направлении
Украинские войска предприняли новые попытки проведения атак на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Противник предпринял новые попытки проведения атак на Южно-Донецком направлении в районах совхоза "Октябрь" и населённого пункта Новодонецкое, введя в бой до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками", — отметили в военном ведомстве.
Там уточнили, что наступление ВСУ успешно сдерживается активными действиями подразделений группировки войск "Восток", огнём артиллерии и ударами авиации.
Ранее стало известно, что украинские войска потеряли до 300 военных при наступлении на Южно-Донецком направлении. Со стороны ВСУ, по данным Минобороны, было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.
T.me / V_Zelenskiy_official