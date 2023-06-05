Неприятная для Запада правда о ВСУ может ударить по Киеву

Нацистская символика, которую носят в рядах ВСУ, может лишить Украину западной поддержки. Об этом пишет газета The New York Times.

"Что меня беспокоит в украинском контексте, так это то, что люди на Украине, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признавать и понимать, как эти символы воспринимаются за пределами Украины", — приводит издание слова исследователя Майкла Колборна.

В материале указано, что Украина категорически осуждает любые проявления нацизма, как страна, сильно пострадавшая от немецкой оккупации. В то же время многие солдаты носят на своей форме символы нацистского режима.