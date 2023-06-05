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5 июня, 14:20

Неприятная для Запада правда о ВСУ может ударить по Киеву

NYT: Нацистская символика в ВСУ может лишить Украину поддержки Запада

Нацистская символика, которую носят в рядах ВСУ, может лишить Украину западной поддержки. Об этом пишет газета The New York Times.

"Что меня беспокоит в украинском контексте, так это то, что люди на Украине, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признавать и понимать, как эти символы воспринимаются за пределами Украины", — приводит издание слова исследователя Майкла Колборна.

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В материале указано, что Украина категорически осуждает любые проявления нацизма, как страна, сильно пострадавшая от немецкой оккупации. В то же время многие солдаты носят на своей форме символы нацистского режима.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о том, что на Украине фактически уже нацистский режим. Он отметил, что там поощряют удары по мирным жителям Донбасса.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta

Илья Суриков
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