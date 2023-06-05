Храбрую бабушку Лиду, о которой рассказывал Лайф, вывезли из-под обстрелов в Новой Таволжанке

Пенсионерка Лидия Алексеевна, о которой ранее рассказывал Лайф и которая отказывалась покидать обстреливаемую ВСУ Новую Таволжанку в Белгородской области, всё-таки уехала. В беседе с телеграм-каналом SHOT бабушка рассказала, что противник сильно стрелял по селу.

Пенсионерку Лидию Алексеевну вывезли из Новой Таволжанки. Видео © Telegram / SHOT

"Да как ещё? Стреляли. Очень стреляли. Так стреляли, что страшно", — ответила Лидия Алексеевна на вопрос корреспондента Лайфа, как прошла ночь.

Она также рассказала, что не знает, куда в дальнейшем её отправят. И тем не менее пенсионерка находится сейчас в безопасности в пункте временного размещения, ей предоставили еду и лекарства.