Храбрую бабушку Лиду, о которой рассказывал Лайф, вывезли из-под обстрелов в Новой Таволжанке
Жительница Новой Таволжанки рассказала об эвакуации из-под обстрелов ВСУ
Пенсионерка Лидия Алексеевна, о которой ранее рассказывал Лайф и которая отказывалась покидать обстреливаемую ВСУ Новую Таволжанку в Белгородской области, всё-таки уехала. В беседе с телеграм-каналом SHOT бабушка рассказала, что противник сильно стрелял по селу.
Пенсионерку Лидию Алексеевну вывезли из Новой Таволжанки. Видео © Telegram / SHOT
"Да как ещё? Стреляли. Очень стреляли. Так стреляли, что страшно", — ответила Лидия Алексеевна на вопрос корреспондента Лайфа, как прошла ночь.
Она также рассказала, что не знает, куда в дальнейшем её отправят. И тем не менее пенсионерка находится сейчас в безопасности в пункте временного размещения, ей предоставили еду и лекарства.
Напомним, накануне ВСУ обстреливали Новую Таволжанку в Белгородской области. Местная жительница Лидия Алексеевна рассказала Лайфу, что с её улицы все соседи уехали. Она присматривает за их хозяйством, кормит домашних животных, но покидать дом не хочет, объясняя, что "ей нечего бояться". При этом прямо во время интервью где-то недалеко разорвался украинский снаряд, но пенсионерку это не испугало.
Telegram / SHOT