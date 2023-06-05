Регион

Уведомления отключены

5 июня, 15:21

Храбрую бабушку Лиду, о которой рассказывал Лайф, вывезли из-под обстрелов в Новой Таволжанке

Жительница Новой Таволжанки рассказала об эвакуации из-под обстрелов ВСУ

Пенсионерка Лидия Алексеевна, о которой ранее рассказывал Лайф и которая отказывалась покидать обстреливаемую ВСУ Новую Таволжанку в Белгородской области, всё-таки уехала. В беседе с телеграм-каналом SHOT бабушка рассказала, что противник сильно стрелял по селу.

Пенсионерку Лидию Алексеевну вывезли из Новой Таволжанки. Видео © Telegram / SHOT

"Да как ещё? Стреляли. Очень стреляли. Так стреляли, что страшно", — ответила Лидия Алексеевна на вопрос корреспондента Лайфа, как прошла ночь.

Она также рассказала, что не знает, куда в дальнейшем её отправят. И тем не менее пенсионерка находится сейчас в безопасности в пункте временного размещения, ей предоставили еду и лекарства.

Отказавшаяся уезжать из Новой Таволжанки пенсионерка: Бомбят по нам бесконечно

Отказавшаяся уезжать из Новой Таволжанки пенсионерка: Бомбят по нам бесконечно

Напомним, накануне ВСУ обстреливали Новую Таволжанку в Белгородской области. Местная жительница Лидия Алексеевна рассказала Лайфу, что с её улицы все соседи уехали. Она присматривает за их хозяйством, кормит домашних животных, но покидать дом не хочет, объясняя, что "ей нечего бояться". При этом прямо во время интервью где-то недалеко разорвался украинский снаряд, но пенсионерку это не испугало.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров