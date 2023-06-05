Штаб-квартиру НАТО решили расширить под новых членов

НАТО рассматривает возможность строительства дополнительного здания в своей штаб-квартире в Брюсселе, чтобы разместить там миссию Финляндии и потенциальных будущих членов. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов стран – членов альянса.

Дипломаты стран альянса сообщают, что процесс переезда делегации Финляндии будет завершён в ближайшие недели или месяцы. Возведение дополнительного здания на территории военного городка альянса является одним из решений, которые НАТО рассматривает как временную меру.

Расширение штаб-квартиры за счёт дополнительного крыла рассматривается как запасной вариант, поскольку может быть слишком затратным. Финляндия официально вступила в НАТО менее года назад, а Швеция находится на этом пути. Издание отмечает, что не исключается возможность вступления Украины и Грузии в альянс в ближайшем будущем.