Штаб-квартиру НАТО решили расширить под новых членов
Euractiv: НАТО намерено расширить штаб-квартиру ради мест для новых членов
НАТО рассматривает возможность строительства дополнительного здания в своей штаб-квартире в Брюсселе, чтобы разместить там миссию Финляндии и потенциальных будущих членов. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатов стран – членов альянса.
Дипломаты стран альянса сообщают, что процесс переезда делегации Финляндии будет завершён в ближайшие недели или месяцы. Возведение дополнительного здания на территории военного городка альянса является одним из решений, которые НАТО рассматривает как временную меру.
Расширение штаб-квартиры за счёт дополнительного крыла рассматривается как запасной вариант, поскольку может быть слишком затратным. Финляндия официально вступила в НАТО менее года назад, а Швеция находится на этом пути. Издание отмечает, что не исключается возможность вступления Украины и Грузии в альянс в ближайшем будущем.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Швеция вправе претендовать на членство в НАТО, потому что выполнила выдвигаемые Турцией условия.
Shutterstock