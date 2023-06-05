Регион

Уведомления отключены

5 июня, 16:13

В центре Москвы парень прыгнул в канал за телефоном девушки

В Москве молодой человек прыгнул в канал за телефоном и не смог сам выбраться

В Москве на Кадашёвской набережной 18-летний молодой человек прыгнул в Водоотводный канал за телефоном своей девушки. Выбраться самостоятельно он не смог.

В Москве парень прыгнул в реку на Кадашёвской набережной. Видео © Telegram / Mash

Как сообщает Mash, молодые люди решили сделать совместное фото возле ограждения у водоёма. В какой-то момент телефон выпал из рук девушки в канал.

Молодой человек прыгнул в воду, чтобы достать устройство. Выбраться по стене он не смог. Ему помогли сотрудники Росгвардии, которые проезжали недалеко от места инцидента. Молодой человек травм не получил.

Девочка отделалась сломанной ногой при падении с 40-метрового аттракциона в Австралии

Девочка отделалась сломанной ногой при падении с 40-метрового аттракциона в Австралии

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве молодой человек прыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной свою смелость, но выбраться сам из реки не смог.

Обложка ©

Telegram / Mash

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров