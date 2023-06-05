В центре Москвы парень прыгнул в канал за телефоном девушки
В Москве молодой человек прыгнул в канал за телефоном и не смог сам выбраться
В Москве на Кадашёвской набережной 18-летний молодой человек прыгнул в Водоотводный канал за телефоном своей девушки. Выбраться самостоятельно он не смог.
В Москве парень прыгнул в реку на Кадашёвской набережной. Видео © Telegram / Mash
Как сообщает Mash, молодые люди решили сделать совместное фото возле ограждения у водоёма. В какой-то момент телефон выпал из рук девушки в канал.
Молодой человек прыгнул в воду, чтобы достать устройство. Выбраться по стене он не смог. Ему помогли сотрудники Росгвардии, которые проезжали недалеко от места инцидента. Молодой человек травм не получил.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве молодой человек прыгнул с Крымского моста, чтобы доказать возлюбленной свою смелость, но выбраться сам из реки не смог.
Telegram / Mash