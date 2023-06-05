В центре Москвы парень прыгнул в канал за телефоном девушки

В Москве на Кадашёвской набережной 18-летний молодой человек прыгнул в Водоотводный канал за телефоном своей девушки. Выбраться самостоятельно он не смог.

В Москве парень прыгнул в реку на Кадашёвской набережной. Видео © Telegram / Mash

Как сообщает Mash, молодые люди решили сделать совместное фото возле ограждения у водоёма. В какой-то момент телефон выпал из рук девушки в канал.

Молодой человек прыгнул в воду, чтобы достать устройство. Выбраться по стене он не смог. Ему помогли сотрудники Росгвардии, которые проезжали недалеко от места инцидента. Молодой человек травм не получил.