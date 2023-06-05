Началось со Смолова: В российском футболе сыграли сразу три громкие свадьбы

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин женился на Алёне Шабуровой — дочери шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова. О радостной новости сообщили в пресс-службе клуба. Отметим, что молодожёны знакомы друг с другом с 2016 года. 20-летний футболист сделал предложение 21-летней девушке в феврале.

"Костя Тюкавин женился. Поздравляем Костю и Алёну со свадьбой и желаем счастья молодожёнам", — написали в ФК "Динамо".

Кроме того, больше не холостяк 25-летний полузащитник ЦСКА Константин Кучаев. Он женился на бывшей фигуристке 24-летней Елене Радионовой. На фото супруги позируют с обручальными кольцами.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев женился на бывшей фигуристке Елене Радионовой. Фото © Telegram / ПФК ЦСКА