Раскрыта стоимость первых российских пакетных туров в Грузию

Оператор Space Travel запустил продажу первых туров в Грузию с прямыми рейсами для россиян. Стоимость путёвок начинается от 103 тысяч рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, за самый короткий тур в Грузию, который длится четыре дня, придётся отдать 103 тысячи 300 рублей за одного человека. Поездка включает посещение городов по маршруту Тбилиси – Мцхета – Бодбе – Сигнахи – Тбилиси. Вылеты из российской столицы по данному туру происходят раз в неделю (каждый вторник). Пятидневная экскурсия в трёхзвёздочной гостинице уже будет стоить от 107 тысяч рублей за человека. Оператор также предлагает восьмидневный турпакет за 126–139 тысяч рублей с путешественника.

"В Space Travel отдельно рекомендуют турпакеты с авторской экскурсионной программой "Грузия в объективе" (восемь дней). Стоимость этой наиболее полной и красочной программы с авиаперелётом рассчитывается индивидуально, в зависимости от звёздности отеля и формата питания", — говорится в сообщении АТОР.