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5 июня, 16:46
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"Ни с кем не общалась": Бабкину возмутило поведение Пугачёвой на похоронах Юдашкина

Бабкина раскритиковала поведение Пугачёвой на похоронах Юдашкина

<p>Надежда Бабкина. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Надежда Бабкина. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о поведении Аллы Пугачёвой на похоронах модельера Валентина Юдашкина. По её словам, коллега по сцене не явилась на поминки, на которые пришли многие знаменитости.

Кроме того, Бабкина упрекнула Пугачёву в том, что на самой церемонии прощания с Юдашкиным она не общалась ни с кем.

"Я поздоровалась с ней. Но она не захотела ни с кем общаться. Она ни с кем там не общалась", — отметила Бабкина в беседе с Вячеславом Манучаровым для его YouTube-канала.

Народная артистка в целом возмущена тем, что Пугачёва эмигрировала в Израиль. По мнению Бабкиной, такое поведение её коллеги является предательством своего народа.

Пугачёву к могиле Юдашкина подвели за руку

Пугачёву к могиле Юдашкина подвели за руку

Ранее Надежда Бабкина заявила о том, что артисты, которые не поддержали в 2014 году воссоединение Крыма с Россией и выступают сегодня против спецоперации на Украине, просто трусят ездить в республики Донбасса.

Илья Суриков
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