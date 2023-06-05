"Ни с кем не общалась": Бабкину возмутило поведение Пугачёвой на похоронах Юдашкина
Бабкина раскритиковала поведение Пугачёвой на похоронах Юдашкина
Надежда Бабкина. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о поведении Аллы Пугачёвой на похоронах модельера Валентина Юдашкина. По её словам, коллега по сцене не явилась на поминки, на которые пришли многие знаменитости.
Кроме того, Бабкина упрекнула Пугачёву в том, что на самой церемонии прощания с Юдашкиным она не общалась ни с кем.
"Я поздоровалась с ней. Но она не захотела ни с кем общаться. Она ни с кем там не общалась", — отметила Бабкина в беседе с Вячеславом Манучаровым для его YouTube-канала.
Народная артистка в целом возмущена тем, что Пугачёва эмигрировала в Израиль. По мнению Бабкиной, такое поведение её коллеги является предательством своего народа.
Ранее Надежда Бабкина заявила о том, что артисты, которые не поддержали в 2014 году воссоединение Крыма с Россией и выступают сегодня против спецоперации на Украине, просто трусят ездить в республики Донбасса.