Пугачёву к могиле Юдашкина подвели за руку
Приехавшую из Израиля певицу Аллу Пугачёву на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным в Москве подвели к его могиле за руку. Лайф снял, как это было.
Пугачёву к могиле Юдашкина подвели за руку. Видео © LIFE
К шатру журналистов охрана уже не пустила. Пугачёва оказалась у гроба одной из первых и бросила горсть земли в могилу.
Напомним, на днях стало известно, что покинувшая Россию артистка прилетела в Москву. Информацию подтвердила её помощница. СМИ сразу предположили, что Примадонна хочет проститься с ушедшими из жизни модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. В соцсетях она уже обратилась к последнему. Певица опубликовала чёрно-белое фото кутюрье в молодости и адресовала ему слова благодарности.
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