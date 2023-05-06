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6 мая, 10:46
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Пугачёву к могиле Юдашкина подвели за руку

Приехавшую из Израиля певицу Аллу Пугачёву на церемонии прощания с модельером Валентином Юдашкиным в Москве подвели к его могиле за руку. Лайф снял, как это было.

Пугачёву к могиле Юдашкина подвели за руку. Видео © LIFE

К шатру журналистов охрана уже не пустила. Пугачёва оказалась у гроба одной из первых и бросила горсть земли в могилу.

  • На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с модельером Валентином Юдашкиным. Фото © LIFE
    На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с модельером Валентином Юдашкиным. Фото © LIFE
  • На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с модельером Валентином Юдашкиным. Фото © LIFE
    На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с модельером Валентином Юдашкиным. Фото © LIFE

На Троекуровском кладбище в Москве прощаются с модельером Валентином Юдашкиным. Фото © LIFE

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Опубликовано первое видео с Пугачёвой на похоронах модельера Юдашкина

Опубликовано первое видео с Пугачёвой на похоронах модельера Юдашкина

Напомним, на днях стало известно, что покинувшая Россию артистка прилетела в Москву. Информацию подтвердила её помощница. СМИ сразу предположили, что Примадонна хочет проститься с ушедшими из жизни модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. В соцсетях она уже обратилась к последнему. Певица опубликовала чёрно-белое фото кутюрье в молодости и адресовала ему слова благодарности.

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LIFE

Никита Осипов
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