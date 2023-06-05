Две команды КВН выступили в зоне СВО

Александр Масляков – младший и две команды Высшей лиги КВН — "Ровеньки" и "Русская дорога" — выступили в Донбассе. Они посетили Мариуполь, Мангуш и Новоазовск 1 и 2 июня.

Как сообщает "Донецкое агентство новостей", для школьников праздник был организован ко Дню защиты детей. Отметим, что участники КВН от "Русской дороги" впервые выступили в зоне спецоперации.