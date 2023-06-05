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5 июня, 16:56

Две команды КВН выступили в зоне СВО

Две команды Высшей лиги КВН выступили в Мариуполе, Мангуше и Новоазовске

<p>Две команды Высшей лиги КВН выступили в ДНР. Обложка © <a href="https://dan-news.ru/obschestvo/aleksandr-masljakov-i-dve-komandy-vysshej-ligi-kvn-vystupili-v-dnr/?ysclid=ligfjrr6wl670131652" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Донецкое агентство новостей"</a></p>

Две команды Высшей лиги КВН выступили в ДНР. Обложка © "Донецкое агентство новостей"

Александр Масляков – младший и две команды Высшей лиги КВН — "Ровеньки" и "Русская дорога" — выступили в Донбассе. Они посетили Мариуполь, Мангуш и Новоазовск 1 и 2 июня.

Как сообщает "Донецкое агентство новостей", для школьников праздник был организован ко Дню защиты детей. Отметим, что участники КВН от "Русской дороги" впервые выступили в зоне спецоперации.

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Ранее Лайф писал, что шоумен Никита Джигурда поехал в Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных, которые участвуют в спецоперации. Он подчеркнул, что отправился в зону СВО "без кураторов".

Никита Осипов
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