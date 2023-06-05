Две команды КВН выступили в зоне СВО
Две команды Высшей лиги КВН выступили в Мариуполе, Мангуше и Новоазовске
Две команды Высшей лиги КВН выступили в ДНР. Обложка © "Донецкое агентство новостей"
Александр Масляков – младший и две команды Высшей лиги КВН — "Ровеньки" и "Русская дорога" — выступили в Донбассе. Они посетили Мариуполь, Мангуш и Новоазовск 1 и 2 июня.
Как сообщает "Донецкое агентство новостей", для школьников праздник был организован ко Дню защиты детей. Отметим, что участники КВН от "Русской дороги" впервые выступили в зоне спецоперации.
Ранее Лайф писал, что шоумен Никита Джигурда поехал в Донбасс, чтобы поднять боевой дух военных, которые участвуют в спецоперации. Он подчеркнул, что отправился в зону СВО "без кураторов".