Молодая возлюбленная родила 52-летнему солисту группы "На-на" сына
Солист группы "На-на" Политов в 52 года во второй раз стал отцом
Владимир Политов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / vova_politov
Солист группы "На-на" Владимир Политов во второй раз стал отцом. Как оказалось, в апреле 28-летняя жена Ольга родила музыканту сына.
"Шестого апреля в наш дом пришло счастье. У дочери муж Артём, теперь в семье у нас два Артёма", — поделился 52-летний Политов в эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.
С возлюбленной артист познакомился более трёх лет назад после концерта в Благовещенске. А через несколько лет отношений на расстоянии "нанаец" позвал фанатку замуж. По словам певца, сейчас всё свободное время он посвящает семье и во всём помогает молодой супруге.
Ранее Лайф сообщал, что молодая возлюбленная Аль Пачино ждёт ребёнка. Известно, что 29-летняя избранница звезды "Крёстного отца" Нур Альфалла находится на восьмом месяце беременности.