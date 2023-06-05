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5 июня, 18:22

Молодая возлюбленная родила 52-летнему солисту группы "На-на" сына

Солист группы "На-на" Политов в 52 года во второй раз стал отцом

<p>Владимир Политов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / vova_politov</p>

Владимир Политов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / vova_politov

Солист группы "На-на" Владимир Политов во второй раз стал отцом. Как оказалось, в апреле 28-летняя жена Ольга родила музыканту сына.

"Шестого апреля в наш дом пришло счастье. У дочери муж Артём, теперь в семье у нас два Артёма", — поделился 52-летний Политов в эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

С возлюбленной артист познакомился более трёх лет назад после концерта в Благовещенске. А через несколько лет отношений на расстоянии "нанаец" позвал фанатку замуж. По словам певца, сейчас всё свободное время он посвящает семье и во всём помогает молодой супруге.

79-летний Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз

79-летний Роберт де Ниро стал отцом в седьмой раз

Ранее Лайф сообщал, что молодая возлюбленная Аль Пачино ждёт ребёнка. Известно, что 29-летняя избранница звезды "Крёстного отца" Нур Альфалла находится на восьмом месяце беременности.

Наталья Исакова
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