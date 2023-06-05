Молодая возлюбленная родила 52-летнему солисту группы "На-на" сына

Солист группы "На-на" Владимир Политов во второй раз стал отцом. Как оказалось, в апреле 28-летняя жена Ольга родила музыканту сына.

"Шестого апреля в наш дом пришло счастье. У дочери муж Артём, теперь в семье у нас два Артёма", — поделился 52-летний Политов в эфире программы "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

С возлюбленной артист познакомился более трёх лет назад после концерта в Благовещенске. А через несколько лет отношений на расстоянии "нанаец" позвал фанатку замуж. По словам певца, сейчас всё свободное время он посвящает семье и во всём помогает молодой супруге.