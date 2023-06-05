В ДНР заявили о первом появлении танков Leopard на фронте
Замглавы Росгвардии по ДНР Ходаковский: Впервые на фронте увидели танки Leopard
В зоне боевых действий в Донецкой Народной Республике впервые появились танки Leopard, которые Запад отправил Киеву. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель начальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
"Ситуация на Новодонецком и левее, в сторону Великоновосёловки, тяжёлая — противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели "Леопарды", — написал он.
Ходаковский добавил, что, почувствовав запах успеха, ВСУ бросили в бой дополнительные силы. По его данным, только в районе Новодонецкого найдено до тридцати единиц бронетехники.
Ранее СМИ узнали о планах Амстердама закупить для Киева десятки "Леопардов". При этом для отправки танков украинцам Нидерланды хотят воспользоваться услугами швейцарской компании.
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