В ДНР заявили о первом появлении танков Leopard на фронте

В зоне боевых действий в Донецкой Народной Республике впервые появились танки Leopard, которые Запад отправил Киеву. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель начальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

"Ситуация на Новодонецком и левее, в сторону Великоновосёловки, тяжёлая — противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели "Леопарды", — написал он.

Ходаковский добавил, что, почувствовав запах успеха, ВСУ бросили в бой дополнительные силы. По его данным, только в районе Новодонецкого найдено до тридцати единиц бронетехники.