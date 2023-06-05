ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 18:26
5076

В ДНР заявили о первом появлении танков Leopard на фронте

Замглавы Росгвардии по ДНР Ходаковский: Впервые на фронте увидели танки Leopard

В зоне боевых действий в Донецкой Народной Республике впервые появились танки Leopard, которые Запад отправил Киеву. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель начальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

"Ситуация на Новодонецком и левее, в сторону Великоновосёловки, тяжёлая — противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели "Леопарды", — написал он.

Ходаковский добавил, что, почувствовав запах успеха, ВСУ бросили в бой дополнительные силы. По его данным, только в районе Новодонецкого найдено до тридцати единиц бронетехники.

ВСУ понесли большие потери при атаке под Донецком, взято пятеро пленных
ВСУ понесли большие потери при атаке под Донецком, взято пятеро пленных

Ранее СМИ узнали о планах Амстердама закупить для Киева десятки "Леопардов". При этом для отправки танков украинцам Нидерланды хотят воспользоваться услугами швейцарской компании.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar