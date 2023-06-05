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5 июня, 18:35

ВСУ впервые с апреля ударили по Донецку американской ракетой HARM

Кулемзин: ВСУ впервые с апреля выпустили по Донецку американскую ракету HARM

<p>Американская ракета HARM, выпущенная по Донецку. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/17553" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей КулемZин</a></p>

Американская ракета HARM, выпущенная по Донецку. Обложка © Telegram / Алексей КулемZин

Украинские войска впервые с апреля выпустили по Донецку американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Ворошиловском районе возле гипермаркета "Фабрика" прилёт противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM", — написал он в телеграм-канале, а также опубликовал кадры с места падения ракеты.

В последний раз украинские военные выпускали по Донецку ракету AGM-88 HARM 18 апреля, тогда прилёт пришёлся по Киевскому району.

По данным СЦКК ДНР, за весь сегодняшний день, пятое июня, ВСУ обстреливали город 16 раз, выпустив 69 снарядов калибром 155 мм, 16 ракет из РСЗО и одну ракету AGM-88 HARM. В результате был ранен парень 2004 года рождения, повреждено несколько частных и многоквартирных домов.

ВСУ понесли большие потери при атаке под Донецком, взято пятеро пленных

ВСУ понесли большие потери при атаке под Донецком, взято пятеро пленных

Ранее стало известно, что за сутки по Белгородской области ВСУ выпустили больше 600 снарядов. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей пока не уточняется.

Наталья Исакова
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