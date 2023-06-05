ВСУ впервые с апреля ударили по Донецку американской ракетой HARM

Украинские войска впервые с апреля выпустили по Донецку американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Ворошиловском районе возле гипермаркета "Фабрика" прилёт противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM", — написал он в телеграм-канале, а также опубликовал кадры с места падения ракеты.

В последний раз украинские военные выпускали по Донецку ракету AGM-88 HARM 18 апреля, тогда прилёт пришёлся по Киевскому району.

По данным СЦКК ДНР, за весь сегодняшний день, пятое июня, ВСУ обстреливали город 16 раз, выпустив 69 снарядов калибром 155 мм, 16 ракет из РСЗО и одну ракету AGM-88 HARM. В результате был ранен парень 2004 года рождения, повреждено несколько частных и многоквартирных домов.