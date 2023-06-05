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5 июня, 20:24

Умер осуждённый за шпионаж в пользу России экс-агент ФБР Роберт Ханссен

Осуждённый за шпионаж в пользу РФ экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен умер в тюрьме

<p>Экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен. Обложка © <a href="https://www.fbi.gov/history/famous-cases/robert-hanssen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Federal Bureau of Investigation</a></p>

Экс-сотрудник ФБР Роберт Ханссен. Обложка © Federal Bureau of Investigation

Скончался экс-сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Ханссен, который в 2001 году был арестован за передачу секретных сведений советской, а затем и российской разведке. По данным CBS News, он был найден мёртвым в тюремной камере.

"Персонал запросил неотложную медицинскую помощь, и усилия по спасению жизни продолжались. Заключённый был впоследствии объявлен умершим", — передаёт телеканал.

Ханссена арестовали в 2001 году. По версии следствия, он передавал данные об американской электронной разведке, о сотрудниках КГБ, работавших на США в качестве двойных агентов. Свою вину экс-сотрудник ФБР признал. Пожизненное заключение Ханссен отбывал в федеральной тюрьме во Флоренции, штат Колорадо.

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Ранее Лайф писал, что бывший сотрудник Посольства США в РФ арестован за госизмену. Роберта Шонова задержали во Владивостоке следователи ФСБ России.

Арина Родионова
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