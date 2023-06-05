Умер осуждённый за шпионаж в пользу России экс-агент ФБР Роберт Ханссен

Скончался экс-сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Роберт Ханссен, который в 2001 году был арестован за передачу секретных сведений советской, а затем и российской разведке. По данным CBS News, он был найден мёртвым в тюремной камере.

"Персонал запросил неотложную медицинскую помощь, и усилия по спасению жизни продолжались. Заключённый был впоследствии объявлен умершим", — передаёт телеканал.

Ханссена арестовали в 2001 году. По версии следствия, он передавал данные об американской электронной разведке, о сотрудниках КГБ, работавших на США в качестве двойных агентов. Свою вину экс-сотрудник ФБР признал. Пожизненное заключение Ханссен отбывал в федеральной тюрьме во Флоренции, штат Колорадо.