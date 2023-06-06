Лавров обвинил Запад в попытках открыть новые фронты против России

Западные страны регулярно ищут направления, с которых можно было бы открыть "вторые и третьи фронты" против России. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сейчас на эти роли претендуют Закавказье и Центральная Азия. Такое заявление он озвучил в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

"Показательно, что "спустив с цепи" украинский режим, продолжая его накачивать самыми современными вооружениями, Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать Российскую Федерацию, открывать "второй и третий фронты", — заявил глава МИД РФ.

По его словам, некоторые политики открыто заявляют о намерении Запада "расчленить" Россию. Одним из таких направлений вместе с Закавказьем негласно выбрана Центральная Азия, подчеркнул Лавров.

Также российский министр подчеркнул, что граждане России лишь сплотились в результате действий западных стран. В выступлении Лавров заметил, что народ нашей страны в силу "исторических кодов, корней, памяти о предках" оказался на самой передовой в результате развязанного Западом противостояния. Однако всё это объединило нацию, а попустительское отношение к происходящему вокруг "осталось лишь у маргиналов".