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5 июня, 21:27

Лавров обвинил Запад в попытках открыть новые фронты против России

Лавров: Запад присматривает на роль раздражителей РФ Закавказье и Центральную Азию

Западные страны регулярно ищут направления, с которых можно было бы открыть "вторые и третьи фронты" против России. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сейчас на эти роли претендуют Закавказье и Центральная Азия. Такое заявление он озвучил в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

"Показательно, что "спустив с цепи" украинский режим, продолжая его накачивать самыми современными вооружениями, Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать Российскую Федерацию, открывать "второй и третий фронты", — заявил глава МИД РФ.

По его словам, некоторые политики открыто заявляют о намерении Запада "расчленить" Россию. Одним из таких направлений вместе с Закавказьем негласно выбрана Центральная Азия, подчеркнул Лавров.

Также российский министр подчеркнул, что граждане России лишь сплотились в результате действий западных стран. В выступлении Лавров заметил, что народ нашей страны в силу "исторических кодов, корней, памяти о предках" оказался на самой передовой в результате развязанного Западом противостояния. Однако всё это объединило нацию, а попустительское отношение к происходящему вокруг "осталось лишь у маргиналов".

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Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что антироссийским планам западных стран не суждено сбыться. В частности, не исполнится и намерение Запада по разделению России и Украины. Вместе с этим он подчеркнул, что Европа выбрала путь войны с РФ и теперь Москва должна достичь своих целей, которые "более благородные по сравнению с европейцами".

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МИД РФ

Оксана Попова
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