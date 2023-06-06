В России хотят лицензировать работу риелторов

В России могут лицензировать деятельность риелторов. С таким предложением выступили депутаты думской фракции ЛДПР и подготовили соответствующий законопроект, пишет газета "Известия". В нём прописаны нормы по регулированию сделок с недвижимостью, а также указаны обязанности граждан, оказывающих данные услуги.

Парламентарии также предлагают определить перечень документов, которые риелторы вправе запрашивать, и прописать условия, на которых они могут общаться с профильными органами от имени клиента. Закон также предусматривает введение критерия для страховки всех сделок с недвижимостью.

"Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы", — пишет газета.

По мнению авторов законопроекта, сотрудники сферы недвижимости также обязаны выступать в роли соответчиков в судебных спорах из-за сделок, к которым они были причастны. Кроме этого, документ предусматривает формирование специального реестра, где будут указаны риелторы, имеющие лицензию на право работать в данной области.

Как рассказал один из авторов документа, зампред фракции ЛДПР Алексей Диденко, к сожалению, рынок арендного жилья является одним из самых неурегулированных в нашей стране. Часто случается, что под видом риелторов скрываются обычные мошенники, которые наживаются на гражданах, а в связи с отсутствием регулирующего закона, ответственности они, как правило, не несут.

"В любом их договоре услуги называются информационными, так как их профессиональная деятельность никак по закону не регламентирована. То есть никакой гарантированной юридической проверки недвижимости, правильности составления договора и ведения сделки они не дают. Это просто обещания, которые можно и не выполнить", — пояснил депутат.